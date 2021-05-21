【疫市營商】傳統食品重新包裝打年青人市場　陳皮茶疫情銷量升兩成

▲ 陳皮茶以全新包裝打入年青人市場。

陳皮、茶給人印象都較為老成，有公司將產品重新包裝，以鮮明印象打入了年青人市場，銷量在疫情期間升約兩成。

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三通健康食品創辦人鄭嘉玲（Mary）從事陳皮業務多年，公司於廣東新會的核心產區擁 600 亩農場，自產陳皮，說：「我們的陳皮倉存大約有 300 噸，所有產品皆以綠色有機種植、無農藥，無重金屬，除了有各項國家認證外，2017 年更與國企『中茶』合作推出一系列產品。」

公司的核心產品為陳皮茶，切碎的陳皮以茶包包裝，泡水即可飲用，健脾、化痰止咳。Mary 指出不少人都誤以為陳皮應有苦澀味，但只要是產自新會核心區的陳皮，非但不苦，還會有濃郁甘甜香氣，說：「這與地理環境有關，核心區域位處於覃江、西江兩江交滙的沖積平原，土地肥沃，每年都有一次為期數天的南海海水倒灌，海水的微量元素會因而被柑樹吸收。有化驗指出核心區的陳皮擁有超過 24 種芬芳油，新會非核心區只有 10 多種，去到廣西就只餘下幾種，沒藥效又苦澀。」

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Mary 指出市場充斥著冒充新會核心產區的陳皮，而年輕一代大多不懂得如何分辨，由於陳皮客群通常是 40 歲以上，公司希望能將產品打入年輕人市場，所以決定在疫情下將產品重新包裝，除了色彩更鮮明外，包裝更加入了新會核心區地貌，合起來便是一幅畫，可謂獨具匠心。

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Mary 說：「除了陳皮茶之外，我們亦推出了數款混合茶葉的產品，例如陳皮黑茶功效是降三高；陳皮白茶護肝、美白，適合經常挨夜，翌日起床眼睛乾澀的都市人；陳皮普洱則可以消滯、解酒。陳皮茶各自的保健功能都比較適合年輕人，在新的包裝和網店的幫助下，我們的生意額在疫情下提升了大約兩成。」

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