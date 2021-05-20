【疫市營商】職場・學習疫下更需口才溝通能力　演辯訓練課程搶疫市商機

▲ 全港學生 1vs1 演辯之星挑戰賽。

不少學生甚至打工仔都會透過參加朗誦、演講、辯論等課程提升口才，惟得到的知識難以應用在日常和職場生活，有公司推出口才訓練班，以實用性更高的課程去滿足市場需求。

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謝智勇（Vincent）為香港中文大學崇基學院辯論隊前隊長，之後跟兩位拍檔創立了口才訓練公司「專業溝通協會」。他說：「公司主要業務為籌辦各類型的口才訓練班，範圍涵蓋了幼稚園、小學生和中學生。訓練上我們與傳統的辯論班、朗誦班不同，它們在某些領域上的確能訓練口才，但學生可能到最後仍無法學習到如何以說話打動別人，如何用言語說服聽眾、與公眾交流。我們做的事會更直接，針對性地訓練邏輯思維和口才。希望集百家所長，打造出『演辯』的概念。」

謝智勇 表示坊間有不少司儀班、面試班等課程訓練口才，惟導師甚少為辯論員出身，課程能對應的場景亦過於狹窄，實用性低，連跟朋友家人溝通能力未見長進。「專業溝通協會」便在這方面填補市場缺口，小朋友在參與課程前，公司會為其進行口才評估，了解情況後再作出針對性訓練。

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謝智勇坦言，新冠肺炎疫情對公司推廣課程確有影響，由於大部分學校實行網課，傳統上家長又較傾向於參加面授辯論課程，認為導師能直接糾正學生的站姿、動作、語調等等，所以網授的口才訓練班收生不似預期。

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但正因為網課是主流，謝智勇更著力於優化課程，提升課堂互動性，並加入即席演講、小遊戲等等，即便是網課亦能吸引小朋友注意力。他說：「很多家長、學生都以為辯論的題目一定是環繞公共政策，又或者較為抽象的概念，但其實辯論題目也能很生活化，例如『45 歲中了六合彩頭獎，應立即退休，還是繼續工作』。學生們可以在兩難的題目上訓練其邏輯思維。未來除了希望可以接觸更多家長外，我們亦希望能接觸到更多在職人士，例如保險從業員、銷售員等等，相信這方面的潛在市場亦非常大。」

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