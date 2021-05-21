【管理Tips】每周平均花23小時在會議上！開會有技巧避免「3不」情況

打工仔每日要面對大大小小的會議，當遇到冗長、沒效率的會議的確會浪費不少時間。據美國北卡羅萊納大學夏洛特校區（University of North Carolina Charlotte）教授 Steven Rogelberg 的研究指出，高級主管每周平均花 23 小時在會議上，其中有 8 小時是沒有效益的。要開會開得有技巧，就要避免「3不」情況。

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即看 3 招避免會議冗長：

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Photo：unsplash、AlisaRyan