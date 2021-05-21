【樂齡商機】手工製長者康健服裝　兼推培訓班增婦女就業機會

人漸老開始逐漸喪失部分身體機能，如吃飯時不自禁流口水，長期胸前掛上一塊「口水肩」，不過有設計師專設計花款口水堅供長者多一個選擇，最近推出培訓教學班，提供婦女就業機會。

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睿程公司設計總監姜美而表示：「新冠肺炎疫情下影響員工產力減低一半，本身約 6至 7 位婦女上班，疫情下『口水肩』產量不多，約數十件左右。不過有建築公司與慈善機構相討合作，購買課程購買 60 堂課程，其學員會親自到工場手作學習上課。」當時製作 80 件「口水肩」收益用作回饋安老院，而從中獲取部分收益，不過疫情影響安排遙距教學，學員在鏡頭另一端上課。

姜美而又說， 公司有為地區社區中心提供培訓班，教授婦女學車縫技術，部分社區中心提供衣車，學員亦可選擇親自到工場製作長者需要產品。睿程有限公司行政總裁姜葛蘭琴指，因他們完全不懂得車縫，故年教授製作枕頭袋，繼而製作簡易版的「口水肩」。

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▲ 睿程有限公司行政總裁姜葛蘭琴（左）；設計總監姜美而（右）。

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姜美而又稱，公司設計「口水肩」及「特製衣物」兩款產品，特殊衫身體不舒服長者難穿著衣衫，他們坐下和起身時難免沒有氣力等，遇上不便情況，對照顧者和使用者來說都是一個勞損，甚至傷害。她又稱：「由領口至袖口，褲頭至褲腳改裝成拉鍊、『啪鈕』和魔術貼，度身訂造讓長者更易穿上衣服。」照顧者最了解用家需要，故要照顧者需攜舊衣物上門，並預先製作「特製衣物」樣版給客戶回家試穿，根據用家情況任意更改，舉例說，如長者視力欠佳難拆掉拉鍊扣，將其改為拍扭和魔術貼。

▲ 圍巾和口水堅花款多樣供長者選擇，口水堅加入「啪鈕」設計，方便靈活使用。

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姜美而坦言，很多人認為「口水肩」沒有必要，其實知道長者需用「口水肩」，而有要求情況下會選擇我們產品，因為香港沒有同類型產品，我們為美觀而繼續經營下去。」今年目標集中教育和培訓，盡量保持產品一定的產量。最近睿程參加香港設計中心主辦的「設計光譜 Design Spectrum」之「後 ‧ 生」設計展覽，推廣產品理念。

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