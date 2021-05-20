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【疫下配對】Speed Dating 轉攻年輕高消費市場 手寫信・沉浸式配對　

商管策略 17:33 2021/05/20

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情侶、年輕一代消費能力普遍較高，亦傾向尋求新奇驚喜的活動，有愛情生活資訊平台推出新服務滿足市場需求。

經營之道更勝大公司 回收塑膠造泳衣品牌可持續發展見下頁

愛情生活資訊平台「港式情侶」1 年前成立 ，短時間內便在 Instagram、Facebook 收獲大量 fans，後者追踪人數更突破 56,000 人。平台創辦人 Terry Lam 說：「我本身是生活雜誌編輯，跟女朋友嘗試經營網上平台想不到頗受歡迎，後來推出香港情侶適用的產品，如『情侶兌換券』是向伴侶提出各項要求的兌換券。本來它在情侶間不算罕見，我們就將它造得更精美，推出後賣出了近 2,000 套，反應非常好。 」

情侶市場大，相對之下情侶的活動、節目普遍較為單一、沉悶。「港式情侶」便推出各項活動滿足市場需求，另一方面，為了開拓單身人士的市場，公司近期亦推出兩項新活動。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

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Terry  說：「坊間的 speed dating 活動不外乎一對一食飯，玩遊戲多數都是狼人殺、劇本殺等等，其實有不少空間做得更好，一些有包裝、有意義的活動會更有吸引力，更適合對情侶活動有要求的單身人士。」

疫情未完打機用品「受惠」　電競桌椅瞄準WFH市場收入升一成見下頁

「港式情侶」項目推出的首個活動為筆友計劃「等你回信」，Terry 指出現時大部分年輕一代都對「筆友」感到陌生，過時要透過書信結識對象通常是經過雜誌的公開招募，而「等你回信」則是由「港式情侶」平台配對，參加者首先要填寫 10 分鐘詳細問卷，平台再根據個人的性格與取向進行配對。配對者的三次書信會由「港式情侶」代為收發，以防洩露地址，活動後雙方覺得對方適合發展，再自己交換聯絡方式。

人口老化樂齡科技方興　港產智能手杖易入屋搶先機見下頁

「費洛蒙漫遊」則是沉浸式單身配對約會。在台灣、國外亦有類似的沉浸式劇場，是項活動會由 4 位參與者邊聽廣播劇邊選定旅遊地點，並跟從演員觀看愛情故事，期間參與者會需要完成任務，增加參與者交流加強效果。

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撰文 : 陳文政

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