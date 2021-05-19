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【SME學堂】從遭抵制到軟銀接手　時尚網購平台ZOZOTOWN靠美妝業務突圍

商管策略 13:03 2021/05/19

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日本時尚產品網購平台 ZOZOTOWN 歷經抵制事件、被軟銀集團（Softbank）收購後，即使新冠肺炎疫情當前，卻錄得年營業額約 1,474 億日圓（港幣 105 億元）的好成績。公司更以 1 招在美妝界突圍，未來更以 3 大策略布局時尚界。

Fast Fashion 沒落？ZARA 推聯乘化妝品拒認輸見下頁

ZOZOTOWN 在 2012 年因價格標示問題引起消費者疑慮，加上社長當時直率的回應，引起消費者不滿而遭到抵制。之後又因折扣問題未跟平台上的廠商協商引發不滿，部分品牌更決定退出 ZOZOTOWN，繼而導致平台的年度消費者大減。直至 2019 年公司被軟銀收購後，業務才有起色。

現任社長澤田宏太郎接手年半後，除了創造出近 60% 的營業獲利率，但同時看到經營單一業務的危機，因而決定拓展其他市場，而美妝市場（ZOZOCOCSME）正是公司的發展重點。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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ZOZOCOSME 主打只要戴上 ZOZOGLASS 就能判斷消費者的膚色，並推薦適合的粉底顏色等，解決基礎彩妝的色號選購的困擾，而 ZOZOGLASS 一推出錄得 90 萬件的銷售佳績。

澤田社長將 ZOZO 的未來經營策略分為三大方向， 第一是利用獨家技術及大數據，增加實體驗式消費及產品開發；第二為透過銷售平台提供廠商生產預測並改善採購流程；最後則是將自家技術變成產品，透過授權方式拓展全球市場 。

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盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：ZOZO

撰文 : 廖淑瑩

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