【環保商機】Gucci・Timberland 種棉花？時尚品牌紛紛投資農業兩大隱衷

「從農場到餐桌」的直接銷售模式已流行多年，而近年時裝產業就興起「從農場到衣櫃」的生產模式，其中奢侈品牌 Gucci 和戶外運動品牌 Timberland 正實行這種模式，當中兩大原因令時尚品牌近年紛紛投入農業。

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今年 1 月 Gucci 母公司開雲集團宣布，計劃將生產奢侈品的原料的 100 萬公頃農地，在 5 年內變成再生農場。集團更與美國非政府組織 Conservation International 合作建立自然再生基金 Regenerative Fund for Nature，基金將針對 4 種經常用於生產奢侈品的原料（如棉花、羊毛、羊絨和皮革）向 17 個國家的農民和 NGO 提供資金援助。

至於 Timberland 也宣布在泰國建立再生農場，不僅種植用來製造鞋款的橡膠樹，還種植不同樹種，仿造原本的自然生態，對環境的影響減到最低，農場預計在 2023 年開始供應原料。

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國際品牌投入農業的原因有二。首先，是消費者心態正在轉變，快時尚沒落，顯示消費者比以往更重視環境議題。尤其是習慣將價值觀與消費決策掛勾的 Z 世代與千禧世代，令品牌端更重視永續性（Sustainability）與企業社會責任（CSR）等議題。

▲ 戶外品牌Patagonia目前已有不少產品使用再生農場生產的原料。

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此外，新冠肺炎爆發後，人們開始意識到個人行為對環境所造成的影響。Bain & Company 及 BCG 均指出，疫情改變消費者看待時尚產業的方式，他們比以往更重視品牌的核心理念。其中永續性被視為「最低要求」，他們也關心品牌在生產、供應鏈管理、處理滯銷品等流程，能否反映出對環境永續、社會的關懷。

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Photo：unsplash、WWD