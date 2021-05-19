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【勞工權益】逾百萬「打工仔」將受惠　2022年佛誕將成首個新增法定假日

業界頭條 12:38 2021/05/19

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假期一值以來是打工仔最關心的問題，早前政府有意將法定假期逐步增至 17 日 ，今日（19 號）政務司司長張建宗率先透露，待立法會通過《2021年僱傭（修訂）條例草案》，將佛誕列入法定假期，今次打工仔值得歡呼暍采。

【勞工權益】長工時成勞工殺手？世衛：新冠肺炎疫情加劇長工時趨勢見下頁

政務司司長張建宗在「政務司司長辦公室」 Facebook 專頁公布，立法會正審議《2021年僱傭（修訂）條例草案》，將法定假期日數與公眾假期日數看齊，由目前 12 日逐步增至 17 日 ，若政府提交的該條例該條例《草案》獲順利通過，佛誕將會成為首個新增法定假日。

政務司司長張建宗在帖文指：「這是一個改善勞工權益的重要里程碑，在本屆政府以民為本的施政方針下成功落實。」

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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