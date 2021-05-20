疫下隱形工作多 美國出現「女性倒退」現象 被迫縮減工時或離開職場

新冠肺炎疫情期間人們在家避疫、子女網上上課，反而導致女性增加「隱形勞動工作」。有美國經濟學家指，新冠肺炎疫情令到有年幼子女的母親最辛苦，她們被迫縮減工時或離開職場，形容是「女性的倒退」。

超過 98 國 GDP 總和 疫情令女性就業收入損失62000億元【見下頁】

《西雅圖時報》評論指，過去 1 年的疫情出現女性在家庭和職場從事大量無償、被低估價值的工作。作者 Naomi Ishisaka 表示，照顧孩子與長者、清潔打掃和煮飯，以及籌備辦公室的慶祝活動都是被社會結構和職場低估的「隱性工作」例子，需要政府及相關單位更多的支持、給予資源和更公平的分工，讓女性在家中和職場獲得公平及應有的發展機會。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

▲ 自去年疫情爆發後，大部分母親為了照顧子女，比男性減少 4 至 5 倍的工作時數。

外國人不吃這一套？英國求職者拒TikTok筍工因「996」【見下頁】

《經濟學人》亦表示，美國疫情期間，母親們離開職場、回家教導子女功課帶動美國 50 年來第一次的「女性的倒退」（Female Recession）。其實自去年疫情爆發後，大部分母親為了照顧子女，比男性減少 4 至 5 倍的工作時數，創下自 1948 年以來首次達到兩位數的女性失業率，而有色人種女性更是首當其衝。

長工時成勞工殺手？世衛：新冠肺炎疫情加劇長工時趨勢【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash