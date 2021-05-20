  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 12:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫下隱形工作多 美國出現「女性倒退」現象 被迫縮減工時或離開職場

商管策略 11:07 2021/05/20

分享：

新冠肺炎疫情期間人們在家避疫、子女網上上課，反而導致女性增加「隱形勞動工作」。有美國經濟學家指，新冠肺炎疫情令到有年幼子女的母親最辛苦，她們被迫縮減工時或離開職場，形容是「女性的倒退」。

超過 98 國 GDP 總和 疫情令女性就業收入損失62000億元見下頁

《西雅圖時報》評論指，過去 1 年的疫情出現女性在家庭和職場從事大量無償、被低估價值的工作。作者 Naomi Ishisaka 表示，照顧孩子與長者、清潔打掃和煮飯，以及籌備辦公室的慶祝活動都是被社會結構和職場低估的「隱性工作」例子，需要政府及相關單位更多的支持、給予資源和更公平的分工，讓女性在家中和職場獲得公平及應有的發展機會。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

自去年疫情爆發後，大部分母親為了照顧子女，比男性減少 4 至 5 倍的工作時數。

外國人不吃這一套？英國求職者拒TikTok筍工因「996」見下頁

《經濟學人》亦表示，美國疫情期間，母親們離開職場、回家教導子女功課帶動美國 50 年來第一次的「女性的倒退」（Female Recession）。其實自去年疫情爆發後，大部分母親為了照顧子女，比男性減少 4 至 5 倍的工作時數，創下自 1948 年以來首次達到兩位數的女性失業率，而有色人種女性更是首當其衝。

長工時成勞工殺手？世衛：新冠肺炎疫情加劇長工時趨勢見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】撞破上司外遇被對方要求隱瞞？Airbnb 顧問：影響公司聲譽運作不應私了
2021/05/17
【管理Tips】撞破上司外遇被對方要求隱瞞？Airbnb 顧問：影響公司聲譽運作不應私了
【管理Tips】雙面人・爭上位「小兒科」？慎防 10 種職場心機男女
2021/05/10
【管理Tips】雙面人・爭上位「小兒科」？慎防 10 種職場心機男女

你可能感興趣

【管理Tips】撞破上司外遇被對方要求隱瞞？Airbnb 顧問：影響公司聲譽運作不應私了
12:38 2021/05/17
【管理Tips】撞破上司外遇被對方要求隱瞞？Airbnb 顧問：影響公司聲譽運作不應私了
【管理Tips】雙面人・爭上位「小兒科」？慎防 10 種職場心機男女
17:16 2021/05/10
【管理Tips】雙面人・爭上位「小兒科」？慎防 10 種職場心機男女
職場文化 疫情 就業 失業 新冠肺炎疫情 美國 失業率 工作時數

下一篇文章

【疫市營商】 縮減食品「副業」 灣仔 Cafe 賣咖啡吸引同路人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣