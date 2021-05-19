【老店結業】開業50年難敵疫情 惠比壽意大利餐廳Corsica結業

新冠肺炎疫情令不少老店結業，其中餐飲業影響最為嚴重。在東京都惠比壽區開業 50 年的意大利餐廳 Corsica 也敵不過疫情，宣佈在 7 月結業，令餐廳的招牌菜「科西焗飯」成為絕響。

沖繩手信店「沖繩屋」不敵疫情結業 批政府無支援零售業【見下頁】

餐廳除了是該區的知名老店，亦以日本人口味製作意大利菜而聞名。Corsica 在 1970 年開業，一直深受惠比壽區內的食客歡迎，據悉在 1980 至 1990 年是餐廳業務最癲峰的時期，在聖誕假期在餐廳外等候入座的人龍更長達超過 100 米以上！

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Donki 再開分店擴充！東京站店主打手信・高價酒【見下頁】

在新冠肺炎疫情下，日本政府除了要求餐飲業縮短營業時間，同時要求百貨公司等大型商業設施自行停業。當中長達 37 天的停業時間，令百貨業界的業績大受打擊，而且 5 月和 6 月是母親節及父親節的「黃金檔期」。

日本百貨店協會統計，比起前年同期的業績大跌近 7 成，因為疫情關係連續兩年產生巨大赤字，而今年也將面對 2020 年的惡夢。

中國客無法外遊掃貨網購一樣得！日本美顏器跨境銷售額激增50%【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：隨意窩、食べログ、shiny_flower118@Twitter