【免運費】親水無紡布! 紫花油 WeArmask Level 3 口罩 獨立包裝特價售 $45 盒

擁有香港口罩廠的紫花油，最近推出口罩特價優惠。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

紫花油有推出 Level 2 和 Level 3 口罩，今次推出優惠的是 WeArmask Level 3 口罩。口罩提供白色和紫色選擇，成人尺寸。口罩內層的「親水無紡布」，可以令用戶保持合適的濕度，舒適乾爽。現時廠方的優惠，是以 $225/5 盒發售，平均每盒只需 $45，現時購買更免運費!

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紫花油口罩規格

• 尺寸：成人 175mm x 95mm

• 符合 ASTM F2100-19 Level 3 標準

• 符合歐盟EN14683:2019 Type IIR 標準

• 細菌過濾效率BFE>99.9%

• 顆粒過濾效率PFE>98%

• 病毒過濾效率VFE>99.9%

• 白色 / 紫色

• 30片/盒、獨立包裝

售價:$225/5盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。