Protector Daily Palette 新色 MOODY 限定口罩 低調潮色型男必用

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Protector 近來新推出的口罩皆走潮色路線，今次新推出的 MOODY 口罩，相信適合一囚型男使用。
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Protector 表示，Protector Daily Palette 繼推出 Mauve（錦葵粉）後，再推出期間限定獨立色 Moody（冷調啡），感覺低調型格。Protector Mauve 口罩為 Level 3 規格，一盒 30 片獨立包裝，16.5 x 9.5cm 尺寸，售價為 $150。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟