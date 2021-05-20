【疫市營商】 縮減食品「副業」 灣仔 Cafe 賣咖啡吸引知音人

咖啡業競爭激烈，不少店舖都將營運重心放在食物上，有店舖卻在開分店時反其道而行，著重呈現咖啡風味，並將招牌套餐縮減，主打特色輕食，希望客人能夠更純粹地品味咖啡。

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位於灣仔的咖啡店 REVOL 開業於今年 2 月下旬，其為佐敦 CAFE REVOL 首間分店。創辦人林志雄說：「新店的室內裝修、器皿、餐具和外賣袋等等皆用上不同紋理、質感的黑色，為的是呈現店舖的核心主題，『咖啡』。」

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當咖啡未加入牛奶、糖之前是純粹的黑色， REVOL 裏的各種黑色便像是不同產地、不同處理方式的咖啡風味；另一方面，新舖特意選擇了距離鬧市稍遠的地段，客人能在人流較少的安靜環境放鬆，並慢慢地品嚐咖啡。

2016 年創辦 CAFE REVOL 開始，林志雄就著力在傳統上進行變革。他說：「參考傳統做法作出改良，然後推出味道更豐富、更有層次的咖啡和食物。舊舖最受歡迎的卡邦尼意粉我們便做了多次改良，客人吃的時候仍會吃得出是卡邦尼意粉，但味道是完全屬於 CAFE REVOL 的。舊舖會提供較飽肚的食物例如 All Day Breakfast ，新舖在這方面會有變化，雖然也有食物提供，但會更加精緻，份量少一些，食物的重點會放在與咖啡間的互動，令咖啡風味更特出，讓咖啡重新做回咖啡店的主角。」

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林志雄表示，隨著精品咖啡興起，咖啡店的競爭愈來愈激烈，不少咖啡店為了生存都將營運重心移向各種食物， REVOL 則希望將咖啡重新帶回客人的視野，所以新店提供的食物份量不會太多，味道多變，讓客人能將重點放在食物與咖啡的碰撞上。

他說：「現在的市場比之前更大更成熟，正好可以嘗試一些過往我們一直想做的事，讓品味咖啡回歸純粹。這種新的取向的確是難的，但我對咖啡的前景有信心。我們在食物上都花了不少的心思，例如其中一道輕食是貝吉包配焦糖餅乾內餡，貝吉包的調味加入了意式濃縮咖啡，所以配搭其他咖啡時，咖啡的味道會更層次，我們希望透過類似的搭配，令客人品嚐到咖啡的不同風味。」

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地址：灣仔莊士敦道208號地下2號舖