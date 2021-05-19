【管理Tips】日理萬機難抽離？3 招擺脫「隧道效應」免泥足深陷

人在職場日理萬機，面對林林總總問題通常只好難以抽身離去，暫且放棄解決聚焦眼前問題，視察如進入一條隧道中只見一道光，認為眼下的事最重要，再無法處理優先順序甚至長期規劃，形成「隧道效應」。

從意象解釋「隧道視野」，人視野如火車進隧道只見出口的光，無法寬廣看清周圍或隧道以外的路徑。根據心理學，「隧道效應」認知一旦被某事情佔據便產生「隧道視野」；當決策時思考不周全，最後作出不利決定和選擇。《商業周刊》歸納出 3 個改善的方法。

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