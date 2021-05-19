【疫市營商】烹煮工序繁瑣生客卻步　即食海味餸包拓年輕人市場

海味作為傳統美食一直廣受上一代歡迎，惟烹調海味涉及大量工序，新一代不願花時間處理。有海味公司推出即食海味餸包廣受歡迎，生意在新冠肺炎疫情裏谷底反彈。

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團園盆菜創立於 2020 年 2 月，本身從事海味生意的聯合創辦人張天成表示，海味行近年變化較大，過往海味店沒有價錢牌，價格浮動，近年市場受到樓上海味店衝擊，價格透明化令乾貨海味舖的盈利空間大幅壓縮，毛利甚至低至 10% 。後來張天成結識了現時的拍檔，公司開始轉型，重新建立品牌、並推出全新產品，才迎來了新轉機。

聯合創辦人陳寛隆表示，較有消費力的 3、40 歲消費者不會選擇網購海味，需要有其他賣點吸引他們。他解釋：「那怕是新婚夫婦都不會上網一斤斤購買海味，我們要用新模式迎合新市場。年輕人喜歡即食，我們就幫他們處理好海味，有部分海味要經過數天的浸發工序才能煮，我們便幫他們做完，再用上真空包裝，甚至做成即食餸包，將一切做到最簡單，客人買完後，翻熱即可以加餸。」

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張天成坦言，海味的正確加工要花費非常多的時間，莫講年輕人，就連酒樓都開始不願意購入海味處理。公司就利用食物工場推出產品填補市場缺口，而禮盒包裝的即食盤菜更是成功取代了海味禮品包大受歡迎，後來更有食品公司與他們恰談代工合作。

張天成說：「單賣海味的話毛利不高，但製作成為餸包便可以提高售價，毛利上升至三成。至於與其他公司合作做代工，毛利更可以去到五成，代工甚至成為我們的主要收入來源之一。現時公司在代工、製作自家產品上雙線發展。」

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新冠肺炎疫情下酒樓入貨跌至零，團園盆菜以全新營運模式令營業額觸底反彈，公司成立以來營業額突破 1,000 萬，陳寛隆說：「公司現在有 10 名全職員工，新年旺季時我們更會請大量兼職，30 個人不停出貨。除了貴價的盆菜外，我們亦推出抵食的經濟版盆菜，同樣非常受歡迎。」

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