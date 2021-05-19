  • 32°C
香港時間 : 2021519日 (週三) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【熱潮不再？】IP愈出愈多難競爭？LINE FRIENDS 恐關閉中國全線門市

商管策略 07:47 2021/05/19

分享：

南韓即時通訊軟件 LINE 旗下的卡通原創品牌 LINE FRIENDS，曾經引起年輕人關注。高峰時曾經在中國開設 12 間門市，售賣 LINE FRIENDS 的周邊商品。但隨著市場上愈來愈多知名 IP 推出，影響 LINE FRIENDS 的生存空間，品牌最近關閉中國多間門市。

LEGO 首推ASMR音樂清單 「砌積木聲」引發童年回憶撈商機見下頁

最近品牌關閉位於上海的 LINE FRIENDS 旗艦店，店內以熊大妹妹 CHOCO 為主題的精品店，設有 LINE FRIENDS Café，門店外坐在屋頂上的 CHOCO 頗吸睛，一度吸引不少消費者前往拍照。事實上，品牌不是首次關閉中國門市，早前已陸續關閉在杭州、重慶、北京等地的分店。現時 LINE FRIENDS 在中國只有成都和南京兩間店仍在營業。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

    點擊圖片放大
    +2

捨棄「極度乾燥」生招牌！Superdry 兩招革新守舊形象見下頁

LINE FRIENDS 解釋，這是順應品牌經營策略的舉措。由於整體布局需要，品牌未來將不再將實體門市作為經營重點，會發展以內容為核心的數碼資產，並集中在線上及平台。針對線下門市，LINE FRIENDS 會有計劃地逐步調整，逐步關閉授權經營門市及直營門市，繼而將線下空間體驗聚焦在主題空間授權和商業合作的快閃店模式。

居酒屋40秒變身拉麵店！日本食店「二刀流」模式救生意見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Line Friends、大衛營

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【良心僱主】日女求職不遂　KAGOME送上產品感謝超窩心
2021/04/26
【良心僱主】日女求職不遂　KAGOME送上產品感謝超窩心
【SME學堂】快剪店開在廁所邊・書店書籍只以封面示人？車站店舖賺錢的秘密
2021/04/26
【SME學堂】快剪店開在廁所邊・書店書籍只以封面示人？車站店舖賺錢的秘密

你可能感興趣

【良心僱主】日女求職不遂　KAGOME送上產品感謝超窩心
15:29 2021/04/26
【良心僱主】日女求職不遂　KAGOME送上產品感謝超窩心
【SME學堂】快剪店開在廁所邊・書店書籍只以封面示人？車站店舖賺錢的秘密
17:01 2021/04/26
【SME學堂】快剪店開在廁所邊・書店書籍只以封面示人？車站店舖賺錢的秘密
商業營銷 LINE FRIENDS 卡通動漫 中國 LINE

上一篇文章

【疫市營商】助疏導家長網上資訊　興趣班資訊平台 1 年收支平衡

下一篇文章

【SME學堂】與敵同行有錢齊齊搵！雀巢・星巴克合作賺多233億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣