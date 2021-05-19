【熱潮不再？】IP愈出愈多難競爭？LINE FRIENDS 恐關閉中國全線門市

南韓即時通訊軟件 LINE 旗下的卡通原創品牌 LINE FRIENDS，曾經引起年輕人關注。高峰時曾經在中國開設 12 間門市，售賣 LINE FRIENDS 的周邊商品。但隨著市場上愈來愈多知名 IP 推出，影響 LINE FRIENDS 的生存空間，品牌最近關閉中國多間門市。

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最近品牌關閉位於上海的 LINE FRIENDS 旗艦店，店內以熊大妹妹 CHOCO 為主題的精品店，設有 LINE FRIENDS Café，門店外坐在屋頂上的 CHOCO 頗吸睛，一度吸引不少消費者前往拍照。事實上，品牌不是首次關閉中國門市，早前已陸續關閉在杭州、重慶、北京等地的分店。現時 LINE FRIENDS 在中國只有成都和南京兩間店仍在營業。

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LINE FRIENDS 解釋，這是順應品牌經營策略的舉措。由於整體布局需要，品牌未來將不再將實體門市作為經營重點，會發展以內容為核心的數碼資產，並集中在線上及平台。針對線下門市，LINE FRIENDS 會有計劃地逐步調整，逐步關閉授權經營門市及直營門市，繼而將線下空間體驗聚焦在主題空間授權和商業合作的快閃店模式。

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Photo：Line Friends、大衛營