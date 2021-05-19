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【疫市營商】助疏導家長網上資訊　興趣班資訊平台 1 年收支平衡

商管策略 08:19 2021/05/19

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新冠肺炎疫情持續，雖然市民暫停出外旅遊，但藉著假期報讀興趣班增值自己，不過網上資訊泛濫，用家尋找心儀興趣班過程需時長。有初創企業開創興趣班資訊平台，綜合本地興趣班供觀眾一覽，填補興趣班市場的缺口。

「Oh My Course」聯合創辦人 Kevin Li 表示：「我未創業前曾是興趣班導師開辦興趣班課程，發現家長網民尋找興趣班過程需時長，而冷門興趣班宣傳較困難，坦白說，疫情前已萌生興趣班網上平台念頭。」

【營商Tips】疫情影響吉舖處處 拆細短租舖業主・小商戶兩利見下頁

有超過200款不同類型興趣班及工作坊，除一般課程亦坊間少見的課程；例如水喉班、木雕班、香水班、滑板班、霓虹燈班及裝修班等。

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Kevin 又指，「去年上半年投放 20 萬元本金開立網站平台，至今 2021 年第 1 季達到收支平衡。 」公司向興趣班導師免費網站位置，透過報讀興趣班轉手費獲利。

他又說：「最初上門、電郵和互聯網上搜尋邀請合作相對困難，因部分興趣班導師不懂網上推廣，即使手藝好卻沒有人認識，減低報讀機會，或不明白公司概念，但近數個月開始有導師主動尋求合作機會情況出現。」

【疫市營商】網店新增流動驗眼站 隱形眼鏡店為回歸實體試水溫見下頁

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【疫市營商】演講培訓課程轉網上 營銷虛實結合口碑更易打好見下頁

網上不少綜合資訊平台，但內容種類多反添亂？Kevin 又稱，最初目標讓用家快速尋找興趣班而創立網站，如網站增設其他種類更瞭亂「本末倒置」。一年多營運現時公司與約110 至 120 位導師合作，當中吸納不少冷門行業興趣班增加推廣，如硬幣戒指工作坊，而木工興趣班與水上活動興趣班頗受用家歡迎。

Kevin 又指：「新冠肺炎疫情加上限聚令影響不少小店收入大減，惟部分導師經過公司合作作讓更多人認識他們手工藝阻截倒閉危機，而疫情期間營業額不跌反升，每月逾 40,000 元。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：ohmycourse.net

撰文 : 鍾采餘

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