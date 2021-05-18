【破盤價發售】韓國製! Fresh Guard KF94 四層黑色口罩 售 $68/50個

網店 Baby Shop 美國入口嬰兒用品專門店表示，正特價發售 Fresh Guard KF94 四層黑色口罩。



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此 Fresh Guard KF94 四層口罩為韓國製造，是全立體設計的成人口罩，盒上印有「방역용마스크」及感染源「감염원」 字眼，並獲韓國食品及藥物管理局認證 KF94 級水平。它更是採用較少見的黑色設計，比一般白色 KF94 口罩更突出。此口罩一盒售 $88/50個獨立包裝，購買 3 盒就可以 $68 盒購得，平均一個售 $1.38。



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6月中至底到貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。