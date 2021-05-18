【營銷策略】Fast Fashion 沒落？ZARA 推聯乘化妝品拒認輸

快時尚（Fast Fashion）市場競爭激烈，品牌不斷推出新產品之餘，也要拓展其他業務。ZARA 早前推出自家美妝品牌 ZARA Beauty，這次除了設立獨立部門，品牌還以兩招搶佔美妝市場。

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在產品設計上，Zara Beauty 選擇跟化妝師 Diane Kendal 合作。Kendal 是 Marc Jacobs、Tom Ford 等國際品牌的合作對象，這自然幫助 Zara Beauty 提升知名度。

更重要的是，甚少在服裝方面進行聯名推廣的 ZARA，很喜歡在美妝產品上選擇與知名化妝師合作。例如品牌在 2019 年，與 Jo Malone 合作開拓的香水品牌。連 Jo Malone 本人曾對傳媒表示，雙方合作挑戰了自己對香水的銷售方式，因為 ZARA 聯乘產品的零售價僅 26 歐元。

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平價也是 ZARA 的策略之一，品牌在 2018 年發售的唇膏系列，由英國化妝師 Pat McGrath 設計，他曾與 Dior、Armani 等奢侈品牌合作並創立過個人品牌，足以代表高端美妝的專業水準，加上當年 ZARA 這套售價只是 99 元的唇膏，成為不少顧客口中的「大牌替代品」、「性價比之選」。

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Photo：ZARA Beauty、德福廣場