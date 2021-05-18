為達營業目標不會惋惜　Amazon 為何年年無差別炒人？

最近有外國媒體揭露，亞馬遜（Amazon.com）每年解僱一定比例員工，部分管理層更指這是「慣例」，原因是達到年營業額的目標。

3 個 Amazon.com 經理級員工接受 《Business Insider》訪問時透露，員工為實現亞馬遜每年目標感到壓力很大，認為亞馬遜公司招聘員工「只為了（之後）解僱他們」。

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Amazon.com 員工接受訪問時說，為實踐「hire to fire」（僱用員工用以解僱），在內部和外部聘請員工，公司通常 1 年後便解僱他們，幫助公司達到營業目標，公司對解僱員工不會感到「惋惜」或後悔（Unregretted attrition；URA」。

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Photo：Sean MacEntee、khteWisconsi、John Reese@Flickr