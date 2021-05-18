  • 30°C
香港時間 : 2021518日 (週二) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為達營業目標不會惋惜　Amazon 為何年年無差別炒人？

業界頭條 18:11 2021/05/18

分享：

最近有外國媒體揭露，亞馬遜（Amazon.com）每年解僱一定比例員工，部分管理層更指這是「慣例」，原因是達到年營業額的目標。

3 個 Amazon.com 經理級員工接受 《Business Insider》訪問時透露，員工為實現亞馬遜每年目標感到壓力很大，認為亞馬遜公司招聘員工「只為了（之後）解僱他們」。 

入職未過試用期不幸染疫隔離 21 日被解僱 人事顧問：視乎公司經營空間多大見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法見下頁

Amazon.com 員工接受訪問時說，為實踐「hire to fire」（僱用員工用以解僱），在內部和外部聘請員工，公司通常 1 年後便解僱他們，幫助公司達到營業目標，公司對解僱員工不會感到「惋惜」或後悔（Unregretted attrition；URA」。

短時間放兩次侍產假有蠱惑？人事顧問：設定寬鬆但必須為配偶或伴侶見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Sean MacEntee、khteWisconsi、John Reese@Flickr

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】地產職人釀蘋果酒融入菜式　擺市集邊做邊學創業當交學費
2021/05/17
【疫市營商】地產職人釀蘋果酒融入菜式　擺市集邊做邊學創業當交學費
【樂齡商機】港產智能廁所助柏金遜症長者靈活使用 參加設計展增曝光率　
2021/05/17
【樂齡商機】港產智能廁所助柏金遜症長者靈活使用 參加設計展增曝光率　
【又一回憶消失】火炭大排檔 2024 年底清拆! 第一代檔主怒指：當我地開荒牛？捱了多年社區發展完成又要離開
2021/05/17
【又一回憶消失】火炭大排檔 2024 年底清拆! 第一代檔主怒指：當我地開荒牛？捱了多年社區發展完成又要離開

你可能感興趣

【疫市營商】地產職人釀蘋果酒融入菜式　擺市集邊做邊學創業當交學費
18:14 2021/05/17
【疫市營商】地產職人釀蘋果酒融入菜式　擺市集邊做邊學創業當交學費
【樂齡商機】港產智能廁所助柏金遜症長者靈活使用 參加設計展增曝光率　
14:56 2021/05/17
【樂齡商機】港產智能廁所助柏金遜症長者靈活使用 參加設計展增曝光率　
【又一回憶消失】火炭大排檔 2024 年底清拆! 第一代檔主怒指：當我地開荒牛？捱了多年社區發展完成又要離開
18:45 2021/05/17
【又一回憶消失】火炭大排檔 2024 年底清拆! 第一代檔主怒指：當我地開荒牛？捱了多年社區發展完成又要離開
僱員培訓 人才管理 企業文化 職場文化 Amazon

上一篇文章

【風波不斷】大埔業務超市疑賣假蘭王蛋？ 神戶物產：要求店舖只可賣日本入口貨

下一篇文章

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣