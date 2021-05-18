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【SME學堂】與敵同行有錢齊齊搵！雀巢・星巴克合作賺多233億

商管策略 17:15 2021/05/18

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跟同業合作，可能是各大企業眼中的「地雷」，但仍有跨國品牌就「偏向虎山行」。雀巢（Nestle）最近跟咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）合作，在台灣 IKEA 內湖店開設 Starbucks at Home ，店內可看到雀巢膠囊咖啡機和各式膠囊咖啡的身影。這種合作模式居然可以為雀巢帶來 27 億瑞士法郎（約港幣 233 億元）的營業額。

產品「客製」泛濫員工頭痕 Starbucks店員：花款太多想辭職見下頁

其實早在 2018 年，雀巢已跟星巴克簽署「全球咖啡營銷協議」。根據協議，雀巢能在全球銷售星巴克旗下多個品牌的產品，包括 Starbucks Reserve、Teavana、Starbucks VIA 和 Torrefazione Italia 的包裝咖啡和茶，但不包括任何在星巴克店舖裏售賣的即沖飲品。雖然雀巢為此支付 71.5 億美元的授權金，但這實則是互惠互利的交易。

星巴克總裁兼執行長（CEO） Kevin Johnson 表示，與雀巢的全球咖啡聯盟，是帶動星巴克成長的重要策略。透過雀巢的影響力及膠囊咖啡機，他們能將星巴克的體驗帶入消費者的家中。

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英國品牌竟成日本名物？KitKat用「哈默定律」攻入日本市場見下頁

這種合作模式為雀巢帶來效益，據雀巢 2020 年的財報顯示，透過與星巴克合作，令季節性、家用咖啡、非乳製植脂奶及即溶咖啡等相關產品，為品牌帶來 27 億瑞士法郎的營業額。

至於星巴克 2020 年的年報顯示，門市以外的營收比前年下跌 3%，但由全球咖啡聯盟的增長，彌補失去的收入。星巴克也提到，他們將持續與其他品牌、渠道拓展類似全球咖啡聯盟的合作關係。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Depositphotos.com、Nestle Taiwan 台灣雀巢、Comunicaffe International

撰文 : 廖淑瑩

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