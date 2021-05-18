【勞工權益】長工時成勞工殺手？世衛：新冠肺炎疫情加劇長工時趨勢

新冠肺炎疫情反而令工作時數增加？世界衛生組織（WHO）最新發表的報告顯示，長工時每年導致數十萬名勞工死亡，每週工作 55 小時或以上將會造成嚴重影響。報告又指，疫情加速長工時的趨勢。

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報告針對 194 個國家的數據進行分析，顯示每周工時 55 小時或更長工時的勞工，與每星期工作 35 至 40 小時的勞工相比，中風的機率增加 35%，缺血性心臟病去世的風險增加 17%。世衛官員認為，因為疫情的緊急狀況導致遠距工作的情況急增，以及全球經濟放緩都可能增加員工長時間工作的風險。

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▲ 世界衛生組織（WHO）最新發表的報告顯示，長工時每年導致數十萬名勞工死亡，每週工作 55 小時或以上將會造成嚴重影響。

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世衛表示，疫情大流行正加速工時增長的趨勢。據估計，全球至少有 9% 的勞工面臨長工時的工作。世衛官員 Frank Pega 則指出，設定工時上限會為僱主帶來益處，因為已有研究顯示這能有效提升員工的生產效率。

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