【鍾情日本貨】中國客無法外遊掃貨網購一樣得！日本美顏器跨境銷售額激增50%

中國不時傳出抵制日本貨的事件，不過隨著新冠肺炎疫情擴散造成各國市民外遊困難，但中國消費者仍「心繫」日本。他們在疫情下透過跨境電商購買日本產品，其中有美顏器製造商去年的跨境銷售額比前年激增 50％ 。

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據《朝日新聞》報道，日本岐阜縣羽島市一間向中國銷售美顏器的製造商透露，去年跨境銷售額比前年大增 50％。公司透過網絡和網紅加強商品宣傳，才能達到如此高的銷售額。報道又指，中國消費者不斷透過網絡購買日本產品，更帶動物流公司的生意。由於需求強勁導致貨機空運量大幅增加，有中國大型物流公司已計劃加開空運航線。

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▲ 自 2019 年起日本已成為中國消費者最大跨境電商購買國，佔總體約 20.8％，主要購買化妝品和日常用品為主。

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其實自 2019 年起日本已成為中國消費者最大跨境網購國，佔總體約 20.8％，主要購買化妝品和日常用品為主，而美國及南韓分別有16％ 及 10.7％。2020 年新冠肺炎疫情爆發後，中國跨境電貿的消費總額比 2019 增加 16.5％，實際金額為 5,700 億人民幣 (約6,988億港元)。

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