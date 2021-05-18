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【風波不斷】大埔業務超市疑賣假蘭王蛋？ 神戶物產：要求店舖只可賣日本入口貨

業界頭條 11:01 2021/05/18

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早前在大埔開張的業務超市（業務スーパー）被 YouTuber 發現疑似售賣冒牌帆立貝後，有市民向本地傳媒投訴店舖所售賣的「蘭王蛋」有問題。有網民就直接向日本總公司了解事件，對方回覆指，為防止同類事件再發生，已要求大埔店只准售賣由日本入口的產品。

日本酒莊發文指DONKI賣貨有問題？港酒商：QR碼需顯示保障消費者見下頁

有網民早前就業務超市大埔店疑似售賣冒牌貨一事，以電郵向日本總公司「神戶物產」查詢，並獲得對方回覆。神戶物產承認，大埔店有售賣冒牌貨品，已要求店舖將相關貨品下架並為購入該產品的客人退款。此外，公司為了避免同類事件再次發生，要求大埔店只准售賣由日本入口的產品。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

    點擊圖片放大
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首間日本業務超市殺入香港! 「大件夾抵買」成超市特色？見下頁

業務超市開業後引起不少市民討論其背景，本地日本媒體《香港BS》曾直接致電給日本總公司「神戶物產」，對方回覆指，「業務スーパー」大埔店並非直營或特許經營店舖，只是准許店舖使用「業務スーパー」名稱及向店舖供貨，因此店舖不會像日本店一樣，售賣所有「神戶產物」貨品。

尖沙咀影碟舖「節拍」疑真結業  清貨八年 疫情下一語成讖見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：大埔 TAI PO@Facebook、香港BS、JASON@YouTube

撰文 : 廖淑瑩

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