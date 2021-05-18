【75 折發售】夏日更透氣! SAVEWO 3DMASK V2 超立體口罩 SOGO 特價售 $99 盒

正在 SOGO 正進行感謝祭，當中SAVEWO 3DMASK V2 超立體口罩也進行大減價。



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由即日至 5 月 23 日，SOGO 兩間分店正進行第二輪的感謝祭，當中在祟光超市發售的SAVEWO 3DMASK V2 超立體口罩正進行大特價。此口罩原價售 $149/30個，現以 $99 發售。此口罩採用超立體設計，加上不錯的防護能力，配合採用 Type.Cool 清涼型通氣技術，空氣阻力達 Delta-P< 2.8 的超高透氣度，在夏天使用更舒適。



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SAVEWO 口罩規格

-立體剪裁，增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

-空氣阻力Delta-P< 2.8

-超彈性無痛5mm寬耳帶

-ESPP順滑內層，呵護肌膚

-細菌過濾效率 BFE>99.9%

-顆粒過濾效率 PFE>99.9%

-病毒過濾效率 VFE>99.9%

-防止飛沫及潑濺阻擋達120 mmHg

-符合美國ASTM F2100-19 Level2標準

-符合歐盟EN14683:2019 Type IIR標準

-產品獲得CE 歐盟認證

-香港設計，香港生產

-獨立個體包裝,30 個一盒

售價:$99



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。