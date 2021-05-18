【K Kwong 推介】只售 $0.4 一個! 抵買必搶! 香港製造 Sunlight Lv2 口罩售 $20/50個

▲ Sunlight Lv2 口罩

K Kwong 在 Facebook，為用戶尋找到平價的香港口罩，將在本周四進行發售活動。



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今次發售的是香港製造的 Sunlight 口罩，全為 Level 2 水平。活動發售的口罩有:成人口罩 175mm 普通3摺 藍色 /白色 (50個) 、【中童口罩 145mm 普通3摺 藍色 (50個)】，妁及成人口罩 175mm【日式設計V Cut】 4 摺式。當中前兩者的售價最平，買家購買 3 盒的話，即可以 $20 盒購得。



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口罩發售資料

時間: 星期四、五 (20-21/5), 早上11點至下午7點

地址: 官塘巧明街114號迅達工業大廈2樓D室



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。