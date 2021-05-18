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【口罩市況】售價再插! 香港製造 Level 3 口罩只售 $29 盒! 深水埗小店平賣 Go Medic Lv3 獨立包裝口罩

業界頭條 11:05 2021/05/18

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不時有平口罩發售的深水埗電子特賣城，又有平價口罩發售，而且今次更是最高防護的 Level 3 口罩。
                                                 
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

今次店方發售的口罩品牌為 Go Medic，香港製造，型號為 GM99-001。廠方聲稱為 Level 3 口罩，成人尺寸，一盒有 40 個獨立包裝口罩。售價為 $29 盒。

但注意店方沒有提供 Go Medic 的防護測驗證書，而且盒上亦沒有寫明 Level 3 字眼。但根據 HKTVmall 上的描述，Go Medic 為「成人醫用外科口罩 Level 3」，售價為 $78 盒，由偉嘉企業服務有限公司 (IAP) 所發售。

【其他內容】 社區藥房免費派口罩! 合資格人士可獲 Medicom safe+mask sofskin 低致敏口罩盒裝 50 個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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