【疫市營商】VR 商用加速　虛擬 Showroom 突破時空地域限制

新冠肺炎疫情下加速企業數碼轉型，打破地域限制跟客戶進行合作。有初創企業看準虛擬實境（VR）的發展潛力，利用科技結合虛擬實境和三維技術幫客戶達到更大利益。

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「Ampersand VR 」創辦人陳天浩（Justin）表示，新冠肺炎疫情下企業無法面對面與客戶交流，不少製造加盟商的生意受影響，企業客戶對產品樣辦印象有落差，因此選用公司虛擬實境，透過虛擬陳列室及三維 （3D）技術具體呈現手袋及錶等商品設計樣辦，公司製造加盟商客戶毋須再製作商品實物樣本，節省成本。他又指：「公司得出客戶數據，製造加盟商客戶使用虛擬實境網站的平均瀏覽量，由 1,000 增加 7,500 點擊率，而 3D 技術展示產品，由 1 分半鐘，增加至 6 分半鐘。」

陳天浩又說：「去年開始下半年成立公司，初期投資 500,000 港元，雖然暫時未能回本，但認為短期內行業對虛擬實境的需求將加速，現時公司服務集中在製造商、藝廊和學校等等本地企業客戶。」

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陳天浩透露：「曾接觸部分學校客戶，他們正為 STEM 課程構思一間的教學房間，利用 3D 打造實體與虛擬結合場景，供學校參考。以藝廊企業客戶為例，藝廊不必將藝術品寄回香港擺放展覽，可使用 VR 陳列所有藝術品，參觀人士亦無需要局限特定時間欣賞藝術品，打破地域限制隨時隨地欣賞。」至於未來目標，他希望外國客戶使用服務，同時為本地企業留下數碼足跡（Digital Footprint）。

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