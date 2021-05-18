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【疫市營商】啤酒口味都有得公投？ 手工啤夥拍酒吧搞活動吸客

商管策略 09:15 2021/05/18

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香港手工啤熱潮愈來愈大，有品牌聯同本地酒吧舉辦活動，投票決定啤酒來年口味。以新活動刺激疫情下死寂的酒吧市場。

辭全職創業自釀手工啤　因本地品牌優勢大見下頁

HK Brewcraft 創立於 8 年前，由Belle Leung 和黃思偉（Chris）聯合創辧，為全港歷史最悠久的自釀啤酒專門店。另一方面，Chris 亦是本地手工啤酒品牌 Heroes Beer Co 的聯合創辦人。

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Belle 說：「Heroes 其中一款酒『是L但』由 HK Brewcraft 提供配方，當時我們在決定配方時也是無心插柳，想不到釀出來的啤酒味道不錯，推出市場後反應非常好，更成為了 Heroes 最好賣的其中一款啤酒。近期我們決定籌辦活動，Heroes 會用他們想出來的另一配方去挑戰『是L但』，再由行家、客人決定那一款酒比較好，下一年的『是L但』會用贏家的配方。」

演講培訓課程轉網上　營銷虛實結合口碑更易打好見下頁

活動除了在 HK Brewcraft 舉行之外，亦會在兩間本地酒吧進行，過程公正公開，酒友飲完免費提供的兩款酒即可投票。Belle 指出近日疫情開始緩和，新活動給了酒友動機和動力出來飲酒、品酒，能夠在一定程度下刺激酒吧生意並增加品牌知名度。

她笑言這種公開性比賽是全港第一次，平時啤酒公司雖然也有投票，但也僅限於不同員工釀出啤酒後由同事投票定奪結果。Belle 相信今次比賽能夠讓她們更加貼近市場、了解客戶需求，有助提升未來其他產品質素。

後疫情找新客戶靠社媒　專家：LinkedIn命中率比Facebook更高見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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