【又一回憶消失】火炭大排檔 2024 年底清拆! 第一代檔主怒指：當我地開荒牛？捱了多年社區發展完成又要離開

近日沙田火炭大排檔檔主收到政府 2024 年底清拆通知，並指會計劃興建政府綜合大樓，乳鴿和雞粥一向火炭大排檔特色，東、西座檔主當然難以接受。

「錦記」第二代承傳人陳慶棠表示：「早前收到食環署通知召開會議，2024 年底政府將西座停車場和公園於清拆，計劃興建政府綜合大樓。當時我們強烈要求政府提供熟食市場，可繼續經營和生活。」陳慶棠透露指，東座共 24 間排檔，當中「錦記」分別在東座及西座各有一檔，同受「牽連」。

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陳慶棠憶述：「經營大排檔逾 40 年，由沙田發展起開始營運至今。最初大排檔位於沙田區，後來因發展清拆才搬遷至火炭區，當時火炭很荒蕪還未有住宅及禾輋邨等樓宇，連附近沙田商業中心（又稱：玻璃屋）也沒有，當時沒有太多生意，捱了10 年生意才有點起色；後來經發展後人口增多，大排檔開始興旺起來，但現在火炭已興建穗禾苑和駿洋邨。為何建設社區後、配套完美又要我們離開，當社區未發展時當我們『開荒牛』，我們真的很難受。」

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乳鴿和雞粥火炭大排檔的特色，如清拆後難以保存港式風味。位於西座的「御膳廚房」檔主周華表示：「上星期收到食環署通知召開大會，東座及西座排檔檔主之前的開會地點是在樓下辦事處，但今次需轉到政府合署開會，整個通知非常突然，感覺不是諮詢而是通知你，感到失望。」

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周華透露：「政府開始計劃一併清拆東、西座，先計劃清拆西座發展綜合大樓，有東座檔主指東座尚未規劃發展，倒不如讓我們繼續營業，至今還在諮詢階段，政府亦未有定案。」因政府指未來政府綜合大樓不包括熟食市場，所以當時出席會議排檔提出兩點 : 第 1 是興建熟食市場。可搬到熟食市場繼續經營，如大埔熟食市場等；或政府作出補償。清拆後提供資助幫補收入。

周華又指：「政府在通知信提及 A、B 及 C 類等補償方案，其中一項金額 20 多萬，這個數目偏低，如樓價一樣不應該以 10 年前的市值計算，應以現時市值計算賠償金額，大家接受不了，現時我們也在商討階段，希望政府體諒我們困難。」經營15 年的他笑言，除乳鴿和雞粥了外，炸雪糕和炸豬手是排檔一大特色，大家已默默經營多年呢 !

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