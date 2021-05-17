【疫市營商】口罩廠密密做展銷增曝光 主推公仔口罩面向 年輕女性．兒童市場

▲ 展銷有助增加品牌營業額。

香港口罩廠競爭激烈，要突圍而出殊不簡單。有港口罩廠則透過展銷增加品牌曝光，提升營業額。

疫情產品出口呆滯 本地禮品公司轉嬰幼用品攻中港市場【見下頁】

LifeCare Surgical Mask（LCM）總監朱世忠坦言香港口罩競爭激烈，為了令 LCM 保持競爭力，現時公司每星期都會在不同區擺檔，由週末的五六日到閒日星期一至五不等。 例如 5 月 17 日他們便在觀塘東廣場進行為期一星期的展銷。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

經營之道更勝大公司 回收塑膠造泳衣品牌可持續發展【見下頁】

朱世忠解釋：「觀塘作為商業區有不少 OL ，與我們品牌針對的市場非常契合。我們現在會提供 12 款自家設計的公仔口罩，OL 們日日上班，偶然都會想換換口罩款，一些年輕的媽媽都可能會買同款兒童口罩作為親子配飾。客戶方面，如果單論成人的話，我們有八成客戶都是女士。」

疫情未完打機用品「受惠」 電競桌椅瞄準WFH市場收入升一成【見下頁】

現時 LCM 的業務成人口罩、兒童口罩各佔一半，生意雖然比不上疫情初期，但開學後學生們對口罩開始再有需求，他們的產品又深受兒童青睞，所以銷量亦保持平穩。進行展銷除了希望能直接提高銷量之外，亦希望能成為宣傳的途徑，說：「現時我們的產品在千色店、莎莎有售，擺展可以令更多商業客戶可以接觸我們，同時街客知道我們的品牌，也有機會進行網購成為我們的回頭客，在網店做到生意的話，對我們來說會比批發給零售店的利潤會更多。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】