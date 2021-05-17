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【時代淚目】尖沙咀影碟舖「節拍」疑真結業  清貨八年 疫情下一語成讖

業界頭條 16:19 2021/05/17

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香港著名聲稱「結業」影碟舖，位於尖沙咀海防道的「節拍鐳射影視快線」疑似真結業，一代傳奇不敵疫情。

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曾經在高峰期有 38 間分店的影碟舖節拍鐳射影視快線，近年規模縮減，除了分店大量減少之外，作為旗艦店之一的尖沙咀金馬倫分店在去年 5 月底亦遷往尖沙咀海防道。

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節拍最為人熟悉的，除了經常播放鄭秀文的歌曲外，店舖會長時間張貼「最後X日」、「執笠清貨」的告急標語，部份分店甚至掛上相關標語七、八年，所以不少人笑指它為「永不結業」的店舖。

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不過，近日有市民發現尖沙咀海防道疑似真結業，因此該店已沒有開門，店舖招牌亦已拆走。有市民在 Facebook 笑說，「可能Sammi唱到攰，請左幾日假」、「佢有冇最後左X天10幾年？」、「搬咗去其他地方繼續最後幾天」等等。

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撰文 : 陳文政

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