香港製造 Level 3! H-PLUS Garfield 口罩 五大款式售 $138 盒

Garfield 加菲貓是不少人喜歡的卡通，香港口罩廠 H-PLUS 就宣布推出香港製造的加菲貓口罩。



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今次廠方推出的加菲貓口罩有 5 款，分別為 XOXO Garfield x Pooky 壓紋款（淺紫色）、Cattitude Pattern款（橙黃色）、Comics Pattern款（白色底）、Color Patches Pattern款和 Odie Pattern款（淺黃色），有花紋款和單色款，適合不同使用場合。加菲貓口罩為成人尺寸，Level 3 和 3E>99%，30 片獨立包裝，售價為 $138 盒。



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6月21日開始發貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。