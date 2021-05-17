香港製造! HELLO KITTY/MY MELODY 卡通口罩 Level 3 獨立包裝售 $32 盒 更有禮物送

JHC 日本城表示，正發售 HELLO KITTY/MY MELODY 卡通口罩。



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店方之前亦曾發售同廠的 Sanrio 卡通口罩，不過今次是推出新圖案款式，同樣提供 HELLO KITTY/MY MELODY 兩款卡通圖案，設計精美可愛。此口罩為成人尺寸，Level 3 /3E>99% 防護，香港製造，售價為 $32/10個，全獨立包裝。

現時在日本城買任何盒裝口罩，即送搓手液/消毒棉片/洗手液 / 旅行裝消毒液 1 件。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。