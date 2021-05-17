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【兩款特別版】Chocolate Rain x LION ROCK MEDICAL LEVEL 3 口罩售 $90 盒

行內熱話 00:40 2021/05/17

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123 by Ella 表示，正發售 Chocolate Rain 特別版口罩。
                                              
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

本地著家畫作 Chocolate Rain 極多用戶喜愛，不是採用 Chocolate Rain 作主題的口罩也不少。今次新推出的口罩，是由香港口罩廠 LION ROCK MEDICAL 獅子山醫療所推出。新口罩有兩款設計，分別為獨角獸和森林。口罩為 Level 3 規格，每盒售 $90/30 個。

【其他內容】 社區藥房免費派口罩! 合資格人士可獲 Medicom safe+mask sofskin 低致敏口罩盒裝 50 個

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LION ROCK MEDICAL 口罩規格 

每盒共有30個
每片獨立包裝
香港製造
ASTM F2100 Level 3
BFE、PFE、VFE ≥99%
歐盟標準最高認證EN14683 TYPE IIR
GB15979-2002
ISO 14644-1 Class 8 Cleanroom
尺寸︰17.5 x 9.5 cm (L碼)

售價:$90

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 

撰文 : 張文啟

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