【兩款特別版】Chocolate Rain x LION ROCK MEDICAL LEVEL 3 口罩售 $90 盒

123 by Ella 表示，正發售 Chocolate Rain 特別版口罩。



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本地著家畫作 Chocolate Rain 極多用戶喜愛，不是採用 Chocolate Rain 作主題的口罩也不少。今次新推出的口罩，是由香港口罩廠 LION ROCK MEDICAL 獅子山醫療所推出。新口罩有兩款設計，分別為獨角獸和森林。口罩為 Level 3 規格，每盒售 $90/30 個。



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LION ROCK MEDICAL 口罩規格

每盒共有30個

每片獨立包裝

香港製造

ASTM F2100 Level 3

BFE、PFE、VFE ≥99%

歐盟標準最高認證EN14683 TYPE IIR

GB15979-2002

ISO 14644-1 Class 8 Cleanroom

尺寸︰17.5 x 9.5 cm (L碼)



售價:$90



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。