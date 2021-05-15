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超強 KF94+N95 規格! V3D 多啦 a 夢圖案立體口罩 7-11 售 $40 盒

行內熱話 02:48 2021/05/15

分享：

V3D 多啦 a 夢圖案立體口罩

雖然香港市面已有多款多啦 a 夢口罩，但尚未有立體款式發售。不過最近 7-11 就有多啦 a 夢立體款式口罩發售。
                                             
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

這款多啦 a 夢口罩立體口罩不但可愛，而且更支援 KF94 規格，廠方更通過 N95 和 FFP2 測試，防護性夠高。此多啦 a 夢口罩一盒有兩款，分別為藍和黃色，而且口罩上的多啦 a 夢圖案更是十分可愛。此口罩售價 $40，一盒有 10 個獨立包裝口罩。

【其他內容】  附購買方法!韓國製造! SNOOPY KF-AD 口罩售 $59/50個 有成人和中童款

    點擊圖片放大
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V3D 口罩規格 

- 歐洲 FFP2 NR EN 149 (SGS tested)

- 美國 N95 Equivalent (NELSON Lab tested)

- 韓國 KF94 Equivalent (KOTITI tested)

-即棄韓式口罩


-適合成人使用

-黃色圖案、藍色圖案

-10 個一盒、獨立包裝

售價:$40

口罩購買連結<<< (V3D 官網)

【其他內容】   K K wong 推介!追加新貨再度特價! 採用德國熔噴布+香港製造 Lv3 口罩售 $38/50個【附購買網址】

【其他內容】 【名廠透氣】三文魚現貨特價! 日本製 Medicom Comfort+ 口罩 百佳超市減價售 $120/50個【附購買連結】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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