超強 KF94+N95 規格! V3D 多啦 a 夢圖案立體口罩 7-11 售 $40 盒

▲ V3D 多啦 a 夢圖案立體口罩

雖然香港市面已有多款多啦 a 夢口罩，但尚未有立體款式發售。不過最近 7-11 就有多啦 a 夢立體款式口罩發售。



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這款多啦 a 夢口罩立體口罩不但可愛，而且更支援 KF94 規格，廠方更通過 N95 和 FFP2 測試，防護性夠高 。此多啦 a 夢口罩一盒有兩款，分別為藍和黃色，而且口罩上的多啦 a 夢圖案更是十分可愛。此口罩售價 $40，一盒有 10 個獨立包裝口罩。



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V3D 口罩規格

- 歐洲 FFP2 NR EN 149 (SGS tested)

- 美國 N95 Equivalent (NELSON Lab tested)

- 韓國 KF94 Equivalent (KOTITI tested)

-即棄 四 層 韓式 口罩



-適合成人使用

-黃色圖案、藍色圖案

-10 個一盒、獨立包裝



售價:$40



口罩購買連結<<< (V3D 官網)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。