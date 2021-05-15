【附購買連結】Comfy Wear HK 幻彩星空口罩 三款選擇售 $20 盒

香港口罩廠 Comfy Wear HK 除推出日式櫻花口罩外，也新推幻彩星空口罩。



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Comfy Wear 幻彩星空一套有三款，各有不同的星空圖案，每盒有一個款式。此口罩提供 Level 2 防護，一盒 5 個，獨立包裝售 $20 盒。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。