【附領取資料】造福人群!社區藥房免費派口罩! 合資格人士可獲 Medicom safe+mask sofskin 低致敏口罩盒裝 50 個

▲ Medicom safe+mask sofskin 口罩免費派發

樂善堂社區藥房正跟 Medicom 聯手推出口罩派發計劃，為合資格人士派發高質口罩。



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樂善堂社區藥房表示，Medicom 將為藥房提供免費口罩活動，只要合資格人士使用樂善堂社區藥房的處方配藥服務，即可獲得 Medicom safe+mask sofskin 低致敏醫用口罩，目的是為長期病患者提供每天所需的口罩。派發詳情如下:



1.派發 Medicom safe+mask sofskin 口罩為三層防敏感型醫療口罩，符合美國 ASTM-F2100 Level I規格

2.白色非獨立包裝，一盒 50 個

3.口罩數量有限，派完即止。市民何為合資格領取口罩，詳情請向藥房職員查詢。

4. 此 Medicom 贊助口罩只供個人使用，不得轉賣



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。