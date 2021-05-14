【附購買網址】台灣中衛特別版口罩 日本城賣 $168/2盒

日本城正提供中衛口罩優惠。



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日本城網店正提供快閃優惠，購買台灣製造中衛小童/成人醫療口罩指定套裝，只需 $168/2 盒 (共60片)。口罩款式包括迷彩、丹寧牛仔、炫綠和玩色口罩等等。買家可在指定的 8 個組合中，自己選購。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。