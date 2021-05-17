【疫市營商】地產職人釀蘋果酒融入菜式　擺市集邊做邊學創業當交學費

酒釀發酵融合菜式的確少有，有地產界職人嘗試以此概念菜式進軍飲食界，宣揚香港發酵和天然食品保鮮工業，以初創企業新人身份參與「糖廠街市集：料理達人秘笈」培訓工作坊，為開餐廳做好準備。

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Hauabout 聯合創辦人馮婉君（Houston）表示：「去年開始籌備餐飲業務，餐飲管理合作夥伴融入蘋果酒，甚至希望將原居民文化黃酒釀推廣給普羅大眾，坦白說參加市集觀望市場或食客對新概念的反應，為住後考慮開設實體店作好準備。」

太古坊舉辦的「糖廠街市集：料理達人秘笈」工作坊專為餐廳和飲食初創者設計課程。馮婉君又指：「暫時上了 4 堂工作坊，意外地獲不少得著，導師備課準備充足，分享創業故事及困難的經驗，從中反思吸收經驗。」

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Hauabout 出品自家製的 Neonotic 蘋果酒和檸檬酒，以及融合冷熱食物之中，標榜本地生產與本地農合作推出新派菜式，本地黃酒釀煎雞扒、本地檸檬茶蘋果酒煎比目魚、味增煎茄子。馮婉君又說：「本身定位與 4 個單位不同，自己不是廚師出身，市集煮食受限制，市集只能翻熱食物，故需預先在廚房準備食材，並發現食物賣相方面十分講究。幸好投資者熟識品牌和市場策劃，並需要請人設計餐牌菜式、聘請員工幫手營運市集、投資成本高。」

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馮婉君又稱：「現階段暫時未能回本，還在觀望階段預生意虧蝕，當『交學費』，對餐飲管理流程多添想法，每堂工作坊總會有得著可拿走，機會總會留給有準備的人。」

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