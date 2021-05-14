Lulu Pig x Good Mask 可愛豬仔 Lv3 Premium 口罩售 $110 盒

香港口罩廠 Good Mask 表示，即將發售 Lulu Pig 口罩。



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Good Mask 今次推出 Lulu Pig 口罩，新口罩共有 4 款圖案，各有三個尺寸選擇。口罩支援 Level 3 防護，採用 「Premium」料，提供牛油紙底親膚層。新口罩售價為 $110/30 個，全獨立包裝，並於 5 月 17 日中午 12:00 起網上發售，出貨期約 1 個月。﻿

口罩尺寸 : ﻿

成人中碼175*95mm ﻿

成人細碼160*95mm ﻿

中童140*95mm﻿



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。