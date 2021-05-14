【名廠透氣】三文魚現貨特價! 日本製 Medicom Comfort+ 口罩 百佳超市減價售 $120/50個【附購買連結】

▲ Medicom Comfort+口罩特價

日本製口罩一直多捧場客，由名廠推出的 Medicom Comfort+「三文魚」口罩，更是不少人購買首選。今日開始百佳更把它減發售。



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早前百佳已把日本製的 Medicom Comfort+ 減至 $140 盒，今日再把售價減至 $120，雖然售價未叫最平，因有網店以更平價發售 (按此瀏覽報道)，但它勝在它是行貨現貨，而且在百佳網店和部分百佳超市有售，方便購買之餘，品質更有保證。

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Medicom Comfort+口罩規格



日本製

符合歐洲 EN14683:2014 Type II 標準，有效阻隔細菌及微粒

每盒50枚

口罩尺碼: 175*89mm

售價:$119

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。