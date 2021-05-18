【樂齡商機】港產智能廁所助柏金遜症長者靈活使用　參加設計展增曝光率　

香港人口老化按比例增加，衍生無障礙商品設計推陳出新，有初創企業推出智能廁所，配合後台數據偵測身體狀況，提升安全減少老人跌到風險。

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Studio Doozy Limited 聯合創辦人鄧曉瑩（Emily）表示：「大學畢業論文時期，跟我同住的爺爺患上柏金遜病，便衍生設計智能廁所靈感。」她笑指，當時設計如「騎馬廁所」，形象與普通廁所大相逕庭，令人卻步。畢業後與收到不同人回饋設計概念很好，繼續鑽研新設計。

事實上，鄧曉瑩在大學時期曾到外國企業 Roca 廁所廠實習，實習期間結識現時 Studio Doozy 技術開發的 Joan Calduch 朝著樂齡產品方向發展，而研發新產品需要投放大量資金，對於初創企業是重大考驗。她又稱：「幸好取得 70 萬元資助，自己投資 80 至 90 萬作產品研發。」

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▲ Studio Doozy Limited 聯合創辦人鄧曉瑩（左）及Joan Calduch（右）

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鄧曉瑩又說，現階段還未正式公開發售，因尋找廠商方面出現問題，在 2019 年底新冠肺疫情爆發，打斷原本國內和台灣尋求廠商計劃，隨即從事長者和家居護理相關的諮詢服務，支撐公司業務助研發。最近 Studio Doozy 參加香港設計中心主辦的「設計光譜 Design Spectrum」之「後 ‧ 生」設計展覽，增加曝光率。

▲ 後台裝置有顯示實時用家的血壓、心跳率等數據。

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鄧曉瑩又指，早前收集用家和照顧者意見，研究報告發現一般老人和使用輪椅輔助需要智能廁所，進一步擴大最終用家。現時普通廁所因廁所水箱問題局限，正研究適合普通廁所增設轉動式扶手裝置及配合使用軟件，待 10 月份數據後觀望可行情況設計適合本港家居浴室，再調整售價務求做到品產品「貼地」，預計今年年底推出沖涼椅和輕型沖涼裝置。

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