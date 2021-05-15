【數碼轉型】勒索軟件成服務　企業宜緊守保安指引

網絡入侵已是常態，近期美國最大油管公司被入侵，就更令人擔心，有調查發現去年的網絡釣魚（Phishing）和勒索軟件（Ransomware） 攻擊分別增加 11% 和 6% 。

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Verizon Business 2021 數據失竊調查報告跟據全球 83 個機構提供的資料，共 29,207 宗網絡保安事故，並取得合共 5,258 宗數據失竊個案資料，作出分析，結果顯示，網絡釣魚攻擊增加 11% ，使用勒索軟件的攻擊則增加 6% 。

一說到勒索軟件，便即聯想到最近美國油管公司 Colonial Pipeline 遭黑客入侵並勒索的事件。談到事故，Verizon 資訊保安總監 Nasrin Rezai 表示，被懷疑入侵的 DarkSide 本身採用勒索軟件即服務（Ransomware-as-a-Service）經營模式，更招攬個別黑客加入。Nasrin Rezai 就指，機構企業除了要緊守資訊保安總監指引，亦要留意網絡及身份控制、軟件的存取管理，留心各種應用的端到端流程。

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Verizon 營收總監 Sampath Sowmyanarayan 亦提到，隨著即服務（as-a-Service）模式流行，網上應用令企業更易被入侵，而報告亦顯示，有 85% 的失竊個案涉及人為因素，而超過 80% 的失竊是組織外部人員發現，至於黑客目的仍以金錢為主。

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Photo：何志衡