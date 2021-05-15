演唱會、餐廳、會員智能卡，3 項看似風馬牛不相及的業務，曾幾何時經有心人整合出賺錢方程式，令各參與人士各得其所，真正做到娛樂、餐飲和科技共冶一爐。

創業奇情之「破如輪轉」【見下頁】

「熱烈地彈琴熱烈地唱，歌聲多奔放……」慈善演唱會贊助商 Sam 聯同一眾表演歌手唱出最後一首歌，司儀 Alan 同時宣布籌得善款合共 100 萬元，全場情緒高漲，個個喜氣洋洋。「飲多杯！」贊助全場酒水的飲食天王 Ronald 突然衝上台，並向全場嘉賓祝酒，令 Sam 有點尷尬。Alan 見怪不怪，說了幾句打圓場的說話。

這個三方的組合 1 年前開始成型，專職公關的 Alan 那天在尖沙咀某甲級寫字樓成立慈善演唱會籌委會，目標為因受新冠肺炎疫情影響的人員籌措生活費。當日 Sam 和 Ronald 同為座上客，兩人不約而同也對音樂充滿熱誠。做科技生意的 Sam 因創辦智能卡打響名堂，承替各大小商戶記錄會員消費及賺取積分，佔市場超過一半份額；Ronald 來頭也不簡單，曾經在電視台推出飲食節目，和不同明星合資開餐廳，飲食天王之名不逕而走。

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大會過後，Sam 和 Ronald 留下跟 Alan 作深入交談，Sam 派上自家研發的智能卡片，並表示有意合作，隨即邀請 Alan 成為智能卡推廣大使，在演唱會前推廣智能卡及抽取佣金；Ronald 的合作建議更誇張，他邀請 Alan 一起開設餐廳，並有歌手演唱，Sam 加入討論並建議餐廳內的演唱會作現場直播。3 人興高采烈，新的商業模式亦由此誕生。

這個鐵三角組合成了逆市奇葩，打著慈善演唱會的旗號在餐飲界大受歡迎，不但每次也能找得贊助人或機構支持，透過智能卡系統提供折扣吸引顧客，成了餐廳市場推廣的理想渠道。最重要的是，做就了上台表演的機會給 Sam 和 Ronald。兩人樂此不疲，爭相成為演唱會的表演嘉賓，甚至出錢爭冠名贊助。

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「我要領唱最後一首大合唱！」「我要同新進靚女歌星跳舞！」這晚 Sam 和 Ronald 為出場的安排爭拗得面紅耳熱，Alan 夾在中間不勝其煩，他下定了決心當晚要整治兩人。

當晚演唱會後的慶功宴上，Alan 拖着 Ronald 口中的新進女星出場，宣布慈善演唱會將世界巡迴演出，全場掌聲雷動。Alan 隨即推出優先合作計劃，Sam 和 Ronald 為着面子原因，爭取成為冠名贊助商。

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Alan 喜氣洋洋的帶著巨額資金到海外發展。他不再需要智能卡，也不再需要飲食大王的支持；他與新進女星不再在香港出現了，此特別的生意模式從此消失於市場中。

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