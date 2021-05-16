便利企業營銷推廣　雲端應用加強數碼轉型

近年由於創新科技服務不斷推陳出新，加上數碼應用日漸普及，令現時社會很多方面都由科技引領趨勢。故此，大家對雲端這種科技不會感覺太陌生，例如大家的消費、旅行、支付方式等，特別是新冠肺炎疫情期間，消費者更加習慣了如：網上娛樂、遙距工作、流動學習、網上消費，也加快不同行業的數碼轉型步伐， 當中不乏跟雲端科技息息相關。

筆者認為，如果沒有雲端，大家生活就會變得大不同，雲端已成為我們每日生活不可或缺的一部分，且大多數人都不自覺正在使用雲端；沒有雲端，就沒有 Facebook、Twitter、Gmail 或 JOOX、Spotify 等音樂串流平台。雲端亦改變了企業的景觀，全球有數百萬組織要依賴雲端服務提供各類服務，如：建立文件和備份、社交帳戶， 以及想像得到的各種應用程式。

根據科技市場調查公司 Gartner 預測，2020年全球公有雲服務市場增長 6.3%，總額達到 2,579 億美元， 高於 2019 年的 2,427 億美元；而 2021 年規模將增至 3,069 億美元，按年增長達 19%。事實上，雲端產業受到大數據、人工智能等科技驅動，全球產值將由 2017 年的 539 億美元逐年上升至 2020 年的 930 億美元，預計年增長率達 20.1%。

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁】

事實上雲端技術已經由以往大家聚焦的雲端儲存方案發展到今天視頻技術， 不單令網絡直播更加普及，更可以透過內容傳遞網路（CDN）覆蓋全球，開發商可以使用軟件開發工具（SDK）讓開發成本減低，而低延時（low latency 100-200ms）的直播技術能協助更多零售、媒體、運動企業與客戶或目標受眾形成更加順暢和多元的互動。據知，去年韓國大型音樂頒獎禮之一 Melon Music Awards（MMA）直播，便是騰訊雲與 Hyosung ITX 合作， 支援 MMA 首個綫上典禮，為全球約 200 萬同時觀看直播的用戶提供直播。

其實隨着新冠肺炎疫情未能在短期內解決，相信全球對於網上直播服務的需求只會有增無減。據悉，聯合國成立 75 週年活動、世界旅遊經濟論壇、世界室內賽艇錦標賽等多項大型活動都使用騰訊雲的服務，再加上在應用期望必定涵蓋多個平台及媒體。

故此，必須考慮相關雲端供應商的服務範圍，若然能讓客戶連繫多個平台使用，包括：網頁、桌面/手機/平板電腦應用程式、小程式及其他社交平台便最好不過。

總括而言，不論是新冠肺炎疫情還是面對數碼轉型，各大小企業都必須在營銷加強視頻元素，令客戶注意力由文字轉移到視頻，視頻廣告往往更能吸引用戶注意，更能夠滿足用戶的觀看習慣， 讓客戶看到產品方案並即時購買，隨着 5G 時代的到來，這種營銷推廣效果是非常值得期待，但必須要確保後勤有穩健的服務供應商作後盾。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：NEC America