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【疫市營商】趁停業加緊培訓員工轉型　美容院推養生療程業績反彈

商管策略 16:27 2021/05/17

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新冠肺炎疫情下美容院被勒令停工，有美容院在停工期間全力培訓員工，在復工後旋即推出可滿足市場需要的養生療程，營業額立即觸底反彈。

市道好轉婚展重開　珠寶商：網店泛濫參展對生意更有用見下頁

美容中心「Vegas 360」全港共有 20 間分店，創辧人黃雅麗（Karen）說：「從事美容行業 31 年，今次新冠肺炎疫情對於美容業來說確是冰河時期，大家都受到無法控制的大環境影響。不過作為老闆始終要有正向思維，去年我們停業 5 個月，便隨即捉緊機會為員工進行培訓，為復業作好準備。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

黃雅麗表示平時員工都有規律工作，難以系統化深入培訓，今次新冠肺炎疫情可算有危亦有機，她認為既然全港都受疫情影響，港人在未來必然會比以往更注重健康，那麼復業時公司便可以著力去提供養生、健康相關的服務，是次的培訓亦以養生作為重心。

她說：「計劃推出的『紓緩痛症』療程，會由人手的穴位按摩，配合能夠做到深層按摩肌肉的儀器，再加上我們自家的獨家產品。整套服務就算是熟手的美容師都要學一至兩個月，沒功底的新人要學兩、3 個月，停業時我們有一半時間都花了在培訓上，但的確是有效果的。」

趁食肆倒閉潮搶舖位開新店　壽司郎成日本疫情大贏家見下頁

美容院重新開業後，市場反應一如預期，不少客人都表示新冠肺炎疫情下承受莫大壓力，開始有肩頸痛、情緒問題、失眠等狀況，希望在美容院尋找合適服務放鬆，紓緩痛症療程就正好滿足市場需要，大受歡迎。」

黃雅麗強調，員工是公司最大的資產，要勇於投放資源在員工身上，才能在市場保持競爭力。

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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