  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (週一) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】疫情產品出口呆滯　本地禮品公司轉嬰幼用品攻中港市場

商管策略 09:08 2021/05/17

分享：

新冠肺炎肆虐，國外市場萎縮，定單變少。有禮品公司推出各類嬰幼兒用品，並推出「氣氛燈」瞄準 WFH （在家工作）市場，靈活轉陣滿足市場需求。

WFH 家居裝飾需求急增 日式迷你盆栽「解鄉愁」見下頁

禮品公司 Revo 創辧人王子聰（Leo）從事禮品生意 16 年，說：「原先我們主要做外地生意，例如將瓷品禮品賣至歐洲、澳洲等海外市場。可是去年 2、3 月開始新冠肺炎疫情爆發，定單減少，我們需要謀求出路尋找新市場。最後我們決定轉戰本地禮品零售。」

王子聰表示，受新冠肺炎疫情所限，買家還是賣家無法出國採購，要跟海外公司建立關係變得困難，相對下本地市場仍有增長空間，除了較易接觸本地公司之外，也能直接看到市場反應，再調整策略。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

他指香港市場潛力頗大，值得投資：「現時大家都對健康著緊了，年輕媽媽對產品的要求很高，要有好的品質、耐用、原材料又有需求，我們在這方面很有經驗，便以竹棉製作禮品，質素比得上國外品牌，價錢公道。很受媽媽歡迎。現時有不少人會在家工作，我們也推出了氣氛燈讓客戶點綴家居，反應也不錯。」

內地嬰兒產品市場前景一片光明，有報道指內地嬰兒出生率上升，內地人亦開始富裕，市場會愈來愈大。王子聰期望，未來可以將產品打入內地的零售店、網店，相信屆時收益亦不會比國外禮品定單來得差。

疫情影響出口大跌　港產精品手錶轉型加強跨界聯乘見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

相關文章

【先試後買】疫情下租用需求大增　日本MUJI推兒童家具月租服務
2021/05/13
【先試後買】疫情下租用需求大增　日本MUJI推兒童家具月租服務
【窩心小店】唔洗再食「粟米肉磚飯」！本地小店免費送Pizza冬甩　為隔離檢疫人士打氣
2021/05/13
【窩心小店】唔洗再食「粟米肉磚飯」！本地小店免費送Pizza冬甩　為隔離檢疫人士打氣

你可能感興趣

【先試後買】疫情下租用需求大增　日本MUJI推兒童家具月租服務
20:04 2021/05/13
【先試後買】疫情下租用需求大增　日本MUJI推兒童家具月租服務
【窩心小店】唔洗再食「粟米肉磚飯」！本地小店免費送Pizza冬甩　為隔離檢疫人士打氣
17:01 2021/05/13
【窩心小店】唔洗再食「粟米肉磚飯」！本地小店免費送Pizza冬甩　為隔離檢疫人士打氣
市場拓展 家居 疫情 在家工作 零售 新冠肺炎疫情 香港

下一篇文章

【疫市營商】疫情回穩婚宴市場復甦　接送公司一條龍服務串連更多生意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣