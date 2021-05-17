【疫市營商】疫情產品出口呆滯　本地禮品公司轉嬰幼用品攻中港市場

新冠肺炎肆虐，國外市場萎縮，定單變少。有禮品公司推出各類嬰幼兒用品，並推出「氣氛燈」瞄準 WFH （在家工作）市場，靈活轉陣滿足市場需求。

WFH 家居裝飾需求急增 日式迷你盆栽「解鄉愁」【見下頁】

禮品公司 Revo 創辧人王子聰（Leo）從事禮品生意 16 年，說：「原先我們主要做外地生意，例如將瓷品禮品賣至歐洲、澳洲等海外市場。可是去年 2、3 月開始新冠肺炎疫情爆發，定單減少，我們需要謀求出路尋找新市場。最後我們決定轉戰本地禮品零售。」

王子聰表示，受新冠肺炎疫情所限，買家還是賣家無法出國採購，要跟海外公司建立關係變得困難，相對下本地市場仍有增長空間，除了較易接觸本地公司之外，也能直接看到市場反應，再調整策略。

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他指香港市場潛力頗大，值得投資：「現時大家都對健康著緊了，年輕媽媽對產品的要求很高，要有好的品質、耐用、原材料又有需求，我們在這方面很有經驗，便以竹棉製作禮品，質素比得上國外品牌，價錢公道。很受媽媽歡迎。現時有不少人會在家工作，我們也推出了氣氛燈讓客戶點綴家居，反應也不錯。」

內地嬰兒產品市場前景一片光明，有報道指內地嬰兒出生率上升，內地人亦開始富裕，市場會愈來愈大。王子聰期望，未來可以將產品打入內地的零售店、網店，相信屆時收益亦不會比國外禮品定單來得差。

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