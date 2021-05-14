英航成首間航空公司 　25秒內出新冠病毒測試結果

全球新冠肺炎肆虐，各國正加緊防控出入境，旅客乘搭航班來住須提供檢測新冠病毒結果，有航空公司對準時勢，跟醫學科技公司合作推新冠病毒快速測試，其航空人員為初步測試的對象。

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英國媒體《星期日標準報》（Evening Standard）報道，最近英國航空公司（British Airways）與醫學科技公司 Canary Global 合作推出新冠病毒唾液測試，測試結果可連接手機上。

英航形容，這款新冠病毒的唾液測試「很大程度上改變形勢的產品」 （game changer）。同時，這項技術暫獲在歐洲和英國使用，正待美國獲批。該公司執行長（CEO）Sean Doyle 表示，致力探索簡單和且合理價錢的解決方案，幫助客戶再出外旅行。

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▲ 這款新冠病毒的唾液測試，可在 Pelican Diagnostics Ultra-Rapid 平台上進行的手機測試，不到 2 分鐘即可完成測試結果。

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報道又指， 返回英國的旅客必須在 3 天前取新冠病毒測試，及第 1 或 2 次核酸檢測（PCR），具體取決於不同國家最新信號系統（traffic light system）。令人擔憂是這項測試測試要求，讓很多人無法在今年夏天休假。

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Photo：canarydetect.com、British Airways Facebook、Christopher Michel