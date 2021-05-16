【疫市營商】經營之道更勝大公司 回收塑膠造泳衣品牌可持續發展

成衣品牌多如繁星，要突圍而出必須有自己獨特賣點，有服裝品牌以回收物料作原材料製作泳衣，吸引有共同環保理念的顧客。

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新加坡可持續發展泳裝品牌 August Society 創辦人陳凱彤（Toni）表示：「我曾在新加坡住了 12 年，踏入職場後先後在加拿大從事石油業相關工作，也曾在東南亞地區任職管理顧問；近年自學時裝設計，於 2015 年開設可持續發展泳裝品牌 August Society。」

陳凱彤續稱，新加坡因為天氣關係，一年四季也有很多機會穿泳衣，她發現在新加坡難買到價錢相宜、高品質和設計美觀的泳衣：大部分泳衣設計都較為運動型，或者以實用性為主要設計考慮，難獲客人青睞；也有部分泳衣是在泰國或中國製造的廉價款式及從歐洲及澳洲入口的昂貴品牌。後來她在峇里島找到小批次生產泳衣廠商，便用自行設計泳衣，August Society 由此誕生，直至現時，她憑著累積的工作經驗，一手包辦採購、市場推廣和營運。

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陳凱彤說：「當我愈了解時裝業，愈發現這個行業對地球生態有害，人力等製造成本也較高。故此，我決定要將 August Society 定位為一個可持續性發展的品牌，製造的產品必須對環境有善，也要確保工人在公平的環境下工作。我以回收廢棄塑膠再造的替代物料製造泳衣，從而達到上述宗旨。此外，作為兩子之母，我也要以身作則，建立跟我價值觀相符合的品牌：努力不懈地學習、探索新事物、以及要成為良好盡責的地球公民。」

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August Society 的主要客人會是熱愛旅遊的人士，可惜鑑於疫情肆虐，各地旅遊業也受影響，客人對泳衣需求大大減低，新加坡去年也一樣遭封城兩個月，游泳池必須關閉，同樣影響到 August Society 的生意。Toni 便開始集中了解酒店度假（Staycation）市場，同時發展童裝系列。她指出父母在疫情肆虐期間也不忘尋找讓孩子感興趣的事物和準備禮物，August Society 的童裝發展也有了起步空間，現時團隊在努力提高 August Society 的海外市場，例如香港，以擴大客源。

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陳凱彤表示，未來 1 年會集中於增加女裝系列的款式和尺碼，擴展品牌產品類型，例如可持續發展的個人護理產品及生活用品等。她說：「我認為最佳經營之道是保持勤奮和堅持不懈。在經營品牌時要面對客人，最重要的是說好的品牌故事，以貼近每位客人的方式連結將他們與品牌連結起來。客人對我有認識、了解我的故事，會是一般大品牌都難以達到的效果。另一方面，我也憑藉自己在加拿大成長的影響，將北美洲的顧客服務技巧帶到 August Society，顧客為先，我們的退貨政策在亞洲地區會相對寬鬆，並支付退貨涉及的運費，我們的某些顧客也對這個政策很意外。源於上述原因，我們也有一批忠實的顧客。」

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